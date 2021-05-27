В Барнауле на двое суток перекроют участок улицы

С 20 часов 28 мая до 20 часов 30 мая в Барнауле закроют движение для всех видов транспорта по улице Энтузиастов в районе здания № 5. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что перекрытие связано с проведением ремонтных работ на теплосети диаметром 273 мм.

"В этом году здесь меняют участок теплосети, протяжённость нового трубопровода составит 310 метров, диаметр – 273 мм, – уточнили в ресурсоснабжающей организации. – Часть трубопровода проходит под проезжей частью".

Всего в 2021 году планируют заменить свыше 29 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.