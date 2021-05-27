Динамика низкая. 10% граждан России прошли полную иммунизацию от COVID-19

10% жителей России полностью привиты от коронавируса. Такую цифру назвал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Он отметил, что Россия, к сожалению, не входит в лидеры с точки зрения скорости вакцинации граждан и динамика довольно низкая по сравнению с другими странами, передает слова специалиста "Интерфакс".

Он отметил, что в Израиле, Великобритании и США, где вакцинирована половина и более населения, происходит явное снижение заболеваемости COVID-19 и смертности. По его словам, это доказывает эффективность массовой иммунизации.