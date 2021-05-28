Решат горожане. В мэрии рассказали, какой будет стела "Город трудовой доблести" в Барнауле

Памятную стелу установят в Барнауле в честь нового звания "Город трудовой доблести". Об этом рассказал заместитель главы администрации города Юрий Еремеев на совещании с участием членов общественной комиссии, которая в 2020 году добивалась почётного звания для краевой столицы. Место для памятника ещё не определили. Зато показали макет, который, скорее всего, и возьмут за основу для монумента.

Похожие, но разные

Установка стелы – обязательное условие для всех городов, получивших новое звание, подчеркнул Еремеев. И объяснил, что на федеральном уровне для всех определили единый проект монумента. Российское военно-историческое общество провело в 2020 году открытый творческий конкурс на лучшее архитектурное решение. Победителем стал проект архитектора Дениса Стритовича.

Выигравший вариант представляет собой стелу с изображением городского герба на одной из граней. На других гранях – барельефы, которые посвящены основным отраслям промышленности военных лет. Вокруг стелы полукругом расположится стена-постамент. Предполагается, что на ней будут изображены труженики тыла каждого конкретного города.

Несмотря на общий проект, стелы "Город трудовой доблести" в городах страны будут отличаться друг от друга.

"В разных городах сооружение будет индивидуальным. Стела может меняться по высоте. Кроме того, разными будут элементы оформления, изображения и компоновка пространства. Многое будет зависеть от особенностей истории города и места, где расположат памятник", – пояснила управляющий делами мэрии Светлана Мосина.

Предполагается, что сам автор проекта приедет в Барнаул, чтобы окончательно утвердить индивидуальный облик нового памятника. Из 20 городов, получивших звание "Город трудовой доблести" в 2020 году, Денис Стритович посетил пока только девять. Одним из них стал Новосибирск, где теперь выбирают, какими архивными фотографиями украсить постамент стелы.

Где поставят стелу?

Это будут решать голосованием, подчеркнул Еремеев. Сначала общественники, депутаты и простые жители предложат свои варианты, где можно разместить монумент. Затем профильные комитеты и ведомства проверят, получится ли установить там стелу.

Согласно требованиям, город должен проводить у памятной стелы три публичных мероприятия в год: 1 мая, 9 мая и в День города. При этом каждое торжество должно сопровождаться салютом. Поэтому потенциальные места для памятника будут изучать с точки зрения безопасности.

Ну а затем список вариантов предложат на голосование жителям города. Как именно это будет проходить, пока неизвестно. Но механизмы голосования в Барнауле уже давно выработаны, отметил Еремеев. Правда, непонятно, имел он в виду электронное голосование за благоустройство общественных территорий или же голосование за само выдвижение Барнаула на звание "Города трудовой доблести", которое в 2020 году совместили с референдумом по поправкам в Конституцию.

Но второй вариант особенно показал свою эффективность, отметила на совещании депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

"Это очень правильно, когда жители города могут почувствовать свою сопричастность к этому. Я больше половины жизни живу в Барнауле. И могу с уверенностью сказать, что здесь противников не было. Все действительно в каком-то едином порыве ставили галочки и поддерживали", – отметила Кувшинова.

Соответственно, из каких территорий будут выбирать, когда пройдёт голосование и когда ждать стелу, пока непонятно. Конкретный план дальнейших действий члены комиссии собираются выработать в ближайшее время.

Что ещё за "Город трудовой доблести"?

Новое звание распорядился ввести Владимир Путин в марте 2020 года, по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Его присваивают городам по нескольким критериям. Первое: награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамён Государственного Комитета Обороны. Второе: награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги. Третье: документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

В 2020 году в почётный список попали 20 городов. Барнаула среди них не оказалось. Но в августе в краевой столице провели голосование среди горожан за то, чтобы выдвинуть краевую столицу на это звание. "За" высказалось почти 190 тысяч человек. Тогда в Барнауле создали общественную комиссию, которая занялась сбором всех необходимых архивных документов. В 2021 году заявку столицы Алтайского края одобрили в Российской академии наук. А 20 мая Владимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести" 12 населённым пунктам страны, куда Барнаул, наконец, попал.