Сразу три иномарки столкнулись в центре Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сразу три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в районе ЦУМа. В ДТП приняли участие три иномарки.

Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", пострадавших в столкновении нет. На фотографиях с места происшествия видно, что у всех автомобилей повреждены передние бамперы и капоты. При этом авария произошла на одностороннем участке дороги.

Подробности уточняются.

Напомним, что 23 мая пять человек пострадали в серьёзной аварии, которая произошла в районе пересечения улицы Гоголя и переулка Прудского. Вечером столкнулись Toyota Ipsum под управлением мужчины 1979 года рождения и Renault Logan, за рулём которого находился 49-летний водитель.

По предварительной информации правоохранителей, последний выехал на полосу встречного движения, что и привело к аварии.

В итоге пострадали предполагаемый виновник ДТП и четверо пассажиров Toyota Ipsum: 41-летняя женщина, четырёхлетний мальчик и две трехлётние девочки.