СМИ: замглавврача алтайского наркологического диспансера задержали за взятку

Заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом пишет ИА "Банкфакс", ссылаясь на полицейскую сводку.

По данным правоохранителей, в период с 2018-го по 2021 год Лазарев якобы получил от предпринимателя 255 тысяч рублей за положительное заключение по приёмке оказанных услуг. 25 мая Лазарева задержали, он уже дал признательные показания. Во время осмотра жилища у Лазарева изъяли ноутбук, сотовые телефоны и документацию.

Издание отмечает, что заместителю предъявили подписку о невыезде. При этом возбуждено ли уголовное дело, а также в каком статусе в нём фигурирует Лазарев, в краевом ГУ МВД журналистам не уточнили. В диспансере и региональном Минздраве произошедшее также не прокомментировали.