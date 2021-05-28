Туалет барнаульской школы претендует на звание худшего в России

Туалет барнаульского лицея № 73 стал единственным претендентом от Барнаула на звание худшего туалета России.

"Наш лицей – самый лучший и любимый, – утверждает автор заявки. – К сожалению, не можем того же сказать о туалетах. Очень надеемся на ремонт".

Конкурс проводит компания Domestos. Победителям обещают ремонт туалета или запас чистящих средств.

По данным на 28 мая, претендент от столицы Алтайского края держится в топ-10. Лидируют кандидаты из Гусь-Хрустального, Чебоксар и Междуреченска.