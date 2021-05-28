Туалет барнаульской школы претендует на звание худшего в России

Туалет барнаульского лицея № 73 стал единственным претендентом от Барнаула на звание худшего туалета России.
"Наш лицей – самый лучший и любимый, – утверждает автор заявки. – К сожалению, не можем того же сказать о туалетах. Очень надеемся на ремонт".
Конкурс проводит компания Domestos. Победителям обещают ремонт туалета или запас чистящих средств.
По данным на 28 мая, претендент от столицы Алтайского края держится в топ-10. Лидируют кандидаты из Гусь-Хрустального, Чебоксар и Междуреченска.
Комментарии
нормальный туалет
видно, что родители уже вкладывались в его ремонт
Чистый унитаз, чистые стены. Что еще надо??? Ну может немного доделать пол, но это мелочи.
Бред очередной.
28.05.2021 15:44
Наталья
Согласен. А вот в 90х, когда было у нас демократическое правительство и президент дружил с юэсэй, ходили мы один деревянный туалет - сарай в школе райцентра, и он обвешатлый был, страшно было, пацаны по-маленькому за него ходили, а девочкам вот не повезло. А потом пришел диктатор, и туалет сделали в самой школе, унитазики умывальники, но я уже в вузе был
28.05.2021 16:03
- гость -
Страшно спросить, что же у вас было во времена СССР: отхожая яма на краю деревни?
28.05.2021 16:03
- гость -
Ольгинский, знаешь на чем спалился? Мы то знаем тут что в райцентрах и деревнях происходит, так что неудачный текст.
А вот в 90х, когда было у нас демократическое правительство и президент дружил с юэсэй, ходили мы один деревянный туалет
Так это наследие СССР было или как? Или в СССР тоже дружили с юсэй? Вот ты жирный тролль, а глупый.
Я фиг знает что не так. даже перегонки есть, их, когда я учился, даже не было.