Мужчина получил травмы на железнодорожных путях в Алтайском крае

Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железнодорожных путях в Алтайском крае. Мужчину нашли лежащим возле остановочного пункта Сосняк с телесными травмами.

Сообщение о мужчине на путях поступило 28 мая. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила пострадавшего, которого незамедлительно доставили в больницу Барнаула, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.

"В настоящее время, в связи с отсутствием у гражданина документов, удостоверяющих личность, проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего. Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волос темный короткий, был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета", – сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону дежурной части: +7 (3852) 29-31-85, 24-38-01.