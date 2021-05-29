Правила получения загранпаспортов изменят в России

Власти решили изменить порядок выдачи загранпаспортов для тех, кто проживает за границей и тех, кто потерял документ. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что изменения могут вступить в силу уже с 30 мая. Получить загранпаспорт смогут и те, кто проживает в России, и те, кто уехал за её пределы. Однако второй категории граждан для обновления документа придётся вернуться.

Сроки выдачи документа не изменились: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания – в течение трёх месяцев.

Изменится порядок уплаты пошлины. Теперь не платить её смогут только те люди, которые потеряли паспорт в чрезвычайной ситуации. Остальным придётся уплатить от двух до пяти тысяч рублей.