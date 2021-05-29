В Барнауле рецидивист хотел заработать на угоне велосипеда, но попался полиции

42-летний Барнаулец обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные похитили у него велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Он прикрепил велосипед тросом к батарее и отлучился на два часа, а когда вернулся, не нашел его на месте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение краж житель краевой столицы 1985 года рождения.

Задержанный сразу признался в угоне и рассказал, что продал велосипед за пять тысяч рублей. Полицейские смогли найти его и ввернуть законному владельцу, рассказали в МВД.