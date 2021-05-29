Прокуратура и Минсоцзащиты занимаются расселением пенсионеров из приюта в Рубцовске

Минсоцзащиты Алтайского края проверят объекты, где проживают пенсионеры и инвалиды. Последняя информация о 64 объектах, в том числе о скандальном приюте в Рубцовске, была передана 29.03.2021. Данный объект находился во внимании прокуратуры.

"Органами социальной защиты предпринимались многочисленные попытки размещения граждан в государственные учреждения социального обслуживания. При этом работники приюта постоянно препятствовали деятельности сотрудников социальной защиты – не впускали в помещение, даже в сопровождении сотрудников полиции", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Минсоцзащиты вместе с прокурорами работают над расселением пожилых людей. С каждым из них будет проведена индивидуальная работа о возможности его переселения в государственный дом-интернат.

Напомним, что ранее в Рубцовске следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям из-за антисанитарии в частном доме для престарелых.

По данным следствия, с 2016 года трое предпринимателей по очереди оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном пансионате, расположенном на ул. Рихарда Зорге. При этом санитарно-эпидемиологическая обстановка там не отвечала необходимым требованиям: постояльцы в должной мере не были обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.