Жители алтайского села почти месяц живут без воды

Жители села Бураново Калманского района рассказали о том, что почти весь май они живут без воды. По словам местных жителей, подачу воды останавливают без предупреждения, а для возобновления им приходится обращаться к участковому.

"Первый раз отключили, вроде сгорел насос, поставили новый. Вода всё равно в башню не пошла. Опустили насос ниже в скважину, пять-шесть дней вода была, сейчас третий день нет воды, не пополняется башня. Скважине уже 35 лет, новую никто нам делать не хочет, в бюджете нет средств. Зимой тоже не было воды, якобы снова не пригоден насос. Но каждый раз мы населением собираем деньги на ремонт. Владелец башни инициативу не проявляет никак", – написали местные жители в сообществе Barnaul22.

Люди отмечают, что многие из них ведут своё хозяйство и вода им просто необходима, но решить проблему самостоятельно сельчане не могут.