Секретарь реготделения "Единой России", председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко принял участие в партийном предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

Романенко пришёл на участок в кооперативном техникуме в Барнауле вместе с внучками. "Мы всегда ходим на выборы всей семьёй", – заметил лидер реготделения. Он ещё раз отметил важность предварительного голосования и подчеркнул, что в этом году в нём приняли участие больше кандидатов, чем в кампанию 2016 года. Также в партии отмечают большую активность избирателей. За неделю в электронном голосовании приняли участие более 73 тысяч жителей Алтайского края.

"Уверен, мы сформируем большую и хорошую команду единомышленников, с которой пойдём на выборы в сентябре", – прокомментировал секретарь регионального отделения.

Результаты голосования будут известны уже вечером 30 мая. После будет сформирован список кандидатов в Госдуму и АКЗС, который утвердят на съезде в Москве и на региональной конференции в Барнауле.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" проходит по всей стране. С 24 мая любой житель Алтайского края мог поучаствовать в нём онлайн, 30 мая избирательные участки открылись во всех районах края. В предварительном голосовании принимают участие более 400 кандидатов. Победители праймериз станут кандидатами партии на выборах в Госдуму и Алтайское Заксобрание.

30 мая счётные участки будут открыты для избирателей до 20:00. Проголосовать можно по месту регистрации при предъявлении паспорта либо документа, его заменяющего. Для того чтобы найти адрес своего участка, необходимо указать адрес регистрации на сайте предварительного голосования pg.er.ru.