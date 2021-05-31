В Барнауле задержали водителя, который сбил ребёнка и скрылся

Сотрудники городской Госавтоинспекции задержали водителя Toyota Corolla, который 30 мая сбил восьмилетнего ребёнка и скрылся с места ДТП.
Авария произошла на улице Балтийской рядом со зданием № 83. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", на поимку потребовалось всего 10 минут. Сработал оперативно объявленный план "Перехват".
Задержанному 37 лет. Против него возбудили административное дело. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Комментарии
Да. Тварь конченая.
Трус, подлец во все времена презираем (с)
. Сработал оперативно объявленный план "Перехват
хороший прецедент, не всегда работает
Против него возбудили административное дело
Мальчика с травмами доставили в больницу и нет признаков уголовного дела?
Мальчика с травмами доставили в больницу и нет признаков уголовного дела?
Ст. 264 УК РФ предписывает возбуждать уголовные дела если причинен тяжкий вред здоровью. Дай бог здоровья пацану. Не дай бог ему причинили тяжкий вред. Пусть лучше без уголовного дела но со здоровьем будет человек. А уж если медики установят тяжкий вред то уж не беспокойтесь. Уголовное дело возбудят.
Пусть лучше без уголовного дела, но со здоровьем будет человек
Ну да, согласен. Но то, что скрылся, есть признаки ст. 125 УК РФ. Оставление в опасности
На месте родителя (не приведи господь) решил бы с этой сволочью данный вопрос радикально