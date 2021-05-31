В Барнауле задержали водителя, который сбил ребёнка и скрылся

Сотрудники городской Госавтоинспекции задержали водителя Toyota Corolla, который 30 мая сбил восьмилетнего ребёнка и скрылся с места ДТП.

Авария произошла на улице Балтийской рядом со зданием № 83. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", на поимку потребовалось всего 10 минут. Сработал оперативно объявленный план "Перехват".

Задержанному 37 лет. Против него возбудили административное дело. По факту случившегося полицейские проводят проверку.