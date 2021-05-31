Экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге

Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры на улице Бородина в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

Как сообщает ТАСС, Валерий Горелых произвёл не менее 10 выстрелов и находился в неадекватном состоянии. Также проверяется информация о том, что перед инцидентом мужчина разослал своим знакомым сообщения, что устроит стрельбу и покончит с собой.

На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, жителей дома эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили.

Позднее СОБР провёл штурм квартиры стрелявшего, причём мужчина начал оказывать активное сопротивление, отстреливаясь от бойцов, однако те прикрылись за штурмовыми щитами. Кроме того, силовики использовали светошумовые гранаты.

В результате мужчину удалось задержать живым. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"; "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

По данным ГУ МВД, устроившего стрельбу уволили из органов внутренних дел более 10 лет назад – до этого он работал рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика.