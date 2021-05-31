10 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3233, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 59 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 463. Выздоровели 46 552 человека (+54 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 27, Бийск – 8, Рубцовск – 6, Бийский район – 5, Новоалтайск – 3, Алейский район – 2, Заринск, Славгород, Егорьевский, Зональный, Михайловский, Ребрихинский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 143 пациента, из них 53 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 319 коек.