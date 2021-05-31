Пока по старым: в Барнауле отложили повышение тарифа в транспорте до лучших времён

Мэрия Барнаула не планирует в ближайшие несколько месяцев повышать цены на проезд в общественном транспорте. Однако несколько нерегулируемых маршрутов краевой столицы уже перешли выборочно на новый тариф 28 рублей. Об этом сообщает "Гражданский патруль" со ссылкой на официальный документ за подписью главы Барнаула Вячеслава Франка.

Как следует из письма, в ближайшее время повышения цены не будет. Однако это может произойти когда угодно. Активисты общественной организации напоминают, что отсрочить индексацию тарифа помогли и сотни обращений в адрес главы Барнаула его жителей. Тем временем, некоторые частные перевозчики, которые работают на нерегулируемых тарифах, уже подняли плату. На четырёх автобусных маршрутах в Барнауле стоимость одной поездки составляет уже 28 рублей.

По словам перевозчиков, повышение тарифов обосновано значительными капиталоёмкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, а также значительным повышением цен на расходные материалы, уточнили в мэрии. Так, на маршрутах № 18, 27 и 58 транспорт обновлён полностью (приобретено 62 единицы), на маршруте № 144 – частично.

Ещё 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте.

В пресс-службе мэрии Барнаула пояснили amic.ru, что вопрос с повышением тарифов действительно отложен до лучших времён. Кроме того, в ближайшие несколько месяцев в администрации города не планируют проводить заседание координационного совета по ценообразованию, который и решает нужно увеличивать тариф или нет. Решение повысить цену на три рубля, которое комитет одобрил в сентябре 2020 года, пояснили в мэрии, уже утратил свою силу.

По данным amic.ru, мэрия краевой столицы намерена вернуться к проблеме общественного транспорта в сентябре-октябре после выборов в Госдуму и АКЗС.

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк ещё в начале февраля этого года заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.

Стоимость проезда планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них. Однако этой суммы не хватит, чтобы обновить подвижной состав.

"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на всё, но два года не повышается стоимость проезда", – объяснил глава Барнаула. Тариф нужно повышать", – резюмировал мэр.

В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Проезд подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешёвым: 21 рубль за поездку. После этого цены не менялись.