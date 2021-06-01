Вторник, 1 Июнь, 14:03

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,3
€ 89,38
25°


5071917 +0
Обь
558см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Барнаульские ветераны войны и труда получили в подарок очки от салона оптики "Айкрафт"

, ИА "Амител"
Каждому участнику благотворительного проекта компании "Айкрафт" подобрали очки с помощью современного оборудования

Фото: Евгения Савина

29 ветеранов войны и труда получили в подарок очки от крупной федеральной сети салонов оптики "Айкрафт". Торжественное вручение состоялось в торговом центре "Пионер" и было приурочено к уже прошедшим майским праздникам. Amic.ru побывал на благотворительной акции и узнал, как подбирают оправы и линзы, и довольны ли таким подарком сами ветераны.

В мае 2021 года компания "Айкрафт", один из лидеров российского рынка оптики, член Оптической Ассоциации РФ совместно с Алтайской краевой организацией Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" приступила к реализации собственного федерального благотворительного проекта по поддержке здоровья зрения населения РФ на территории города Барнаула и Алтайского края.

Зрение даёт возможности

Ветерану военной службы Анатолию Степановичу Орлицкому 81 год. Уже много лет его зрение оставляет желать лучшего, рассказывает amic.ru пенсионер. Недавно ему сделали операцию по замене хрусталика на обоих глазах. После этого видеть Анатолий Степанович стал получше, но очки врачи всё равно рекомендовали носить. Поэтому ветеран очень обрадовался, когда ему сообщили, что он стал участником благотворительной акции салона оптики и очки ему подарят.

"Любой подарок всегда приятен, особенно если он приносит пользу. А очки – это не только красивый аксессуар, они значительно повышают качество жизни. Теперь с их помощью я смогу и книги читать, и нормально телевизор смотреть. Я очень рад такому подарку – очки очень красивые, в приятной оправе", – делится впечатлениями ветеран.

Анатолий Степанович и ещё 28 ветеранов войны и труда (список которых определил Российский союз ветеранов) стали участниками ежегодной благотворительной акции салона оптики "Айкрафт" по поддержке здоровья зрения населения в Алтайском крае. Пенсионерам бесплатно подобрали очки с помощью современного оборудования.

Три этапа подбора очков

Перед торжественным мероприятием ветеранов пригласили в салон на подбор очков (в период с 17 по 24 мая). Он проходит в три этапа – анализ качества зрения, подбор линз с диоптриями и после – выбор дизайна оправы, которая была бы и по вкусу человеку, и подходила к линзам и форме лица.

Сначала проводилась первичная диагностика зрения на специальном компьютере – авторефрактометре, для того чтобы узнать предварительные данные о зрении клиента, есть ли у него астигматизм и другие нарушения. Далее специалист проводил субъективную диагностику – проверял зрение, используя пробные линзы, ещё раз диагностировал те или иные проблемы и в соответствии с этим уже подбирал линзы. Завершающим и больше эстетическим этапом был подбор оправы. После этого "Айкрафт" за несколько дней изготовил участникам акции очки по индивидуальным меркам и отправил в Барнаул.

"Очень важное дело"

Помимо вручения очков, ветеранам устроили фуршет и закрытый просмотр фильма "Девятаев" в кинотеатре. Отметим, что проект был запущен в 2019 году и успешно реализован на территории Белгородской, Ивановской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской, Ярославской областях, Алтайского и Краснодарского краёв.

"Позиция лидера отрасли накладывает на компанию "Айкрафт" определённые обязательства, и наша компания традиционно участвует в программах социальной помощи. Хорошее зрение важно для полноценной жизни, и особенно ценно для пожилых людей. Мы рады быть полезными нашим дорогим ветеранам, от всей души желаем благополучия, крепкого здоровья и бодрости духа", – сказал территориальный менеджер салона "Айкрафт" в Барнауле Андрей Матвиюк.

В поздравлении ветеранов приняла участие заместитель министра соцзащиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалёва. Она вручила салону оптики благодарственное письмо от министерства, а также поздравила пенсионеров с ценными подарками.

"Это очень здорово, что в нашем регионе есть такие компании-добровольцы, инициаторы благотворительных мероприятий, которые оказывают помощь нашим ветеранам и пенсионерам", – подчеркнула Юлия Ковалёва.

Ветераны также поблагодарили компанию за подарки и возможность видеть этот мир лучше и выразили надежду, что "Айкрафт" в будущем осчастливит своей помощью ещё немало людей.

"Айкрафт" – крупная российская сеть салонов оптики, насчитывающая более 500 магазинов более чем в 100 городах страны.  Компания активно внедряет новейшие разработки в свою производственную базу. Например, роботизированная линия по производству очков использует программное управление из Италии, которое позволяет всего за 55 секунд с цифровой точностью обточить пару линз под выбранную оправу. Процесс индивидуального изготовления очков и доставки их до торговой точки компании занимает не более трёх дней. В ассортименте "Айкрафт" представлены как очки собственных торговых марок, так и известных мировых брендов. Официальный сайт компании: eyekraft.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
13:56
В Барнауле вандал сломал фонарь, не заметив камеру видеонаблюдения 1
13:42
Ни следа. Почему дело о смерти подростков из Новоалтайска, возможно, не раскроют никогда 1
13:30
"Время уходит": Томенко о судьбе обхода Барнаула, который подорожал до 60 млрд 5
13:16
Учёные назвали новую опасность от распространённого вируса 0
13:05
Победители школьных олимпиад поступят в АлтГТУ без вступительных экзаменов 0
12:52
Возвращались с юбилея: погибшими в жутком ДТП на Алтае оказалась семья тренера 4
12:43
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 7 июня 0
12:31
Сезон работы детских летних лагерей стартовал в Алтайском крае 0
12:21
На Алтае отделение хирургии в ЦРБ закрыли на месяц из-за отпуска врача 0
12:06
Это нормально. Томенко о том, почему молодёжь бежит с Алтая и как люди живут на селе 13
11:54
Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня 0
11:42
Барнаульцы назвали сумму, которую хотят накопить для будущего своих детей 5
11:30
Названа причина смерти алтайской школьницы после беседы с завучем 8
11:18
Барнаульские ветераны войны и труда получили в подарок очки от салона оптики "Айкрафт" 0
11:08
Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 0
10:51
Бессменная глава отдела по туризму мэрии Барнаула покинула пост 8
10:45
Дополнительные пригородные поезда ввели в Алтайском крае 0
10:34
Назван средний размер страховой пенсии по старости в России 6
10:19
Строительство дороги по проезду Северному Власихинскому в Барнауле завершат к 1 сентября 1
10:04
Алтайский край поднялся в социально-экономическом рейтинге 1
09:52
Пятикилометровая пробка растянулась на въезде в Барнаул 4
09:34
Общественники предложили ввести отцовский капитал в России 0
09:21
Для Алтайского края возможно всё. Виктор Томенко о зарплатах, миграции и гребном канале 4
09:17
Алтайский неонацист хранил череп, арсенал оружия и портрет Сталина 17
09:05
Сыр в мышеловке? Станет ли бесплатным подключение газа от газопровода до границ участка 2
08:54
Россия победила Швецию по буллитам и не пустила её в плей-офф ЧМ 1
08:45
Британский врач назвал неочевидный симптом рака кожи 0
08:29
Синоптики рассказали, какая погода будет в июне в Алтайском крае 3
08:17
АТОР назвала новые сроки возобновления авиасообщения России и Египта 2
08:03
"Ревизию" аварийных домов проведут в Барнауле 7
07:46
Волонтёры, ректоры и "десант" из Барнаульской думы. Единороссы подвели итоги праймериз 9
07:31
Абсолютно спокойна. Что грозит 14-летней участнице группового избиения девочки в Барнауле 18
07:15
Банкротов осенью считают. Подрядчики Алтая готовы бросить недостроенными школы и детсады 6
07:01
Бабки-Ёжки, котики и трансформеры. Куда сводить ребёнка на 1 июня в Барнауле? 7
06:45
"Кто, чёрт возьми, она такая?": неизвестные фото молодой Мэрилин Монро 6
06:31
В Алтайском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП со сгоревшим авто 3
06:16
Дети – цветы жизни и источник хорошего настроения: уморительные фото малышей 0
06:01
Жара и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 1 июня 0
00:18
Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня 1
23:46
Такой день. Гибель восьми человек в ДТП и расследование ЧП с батутом в Барнауле 0
23:10
В Алтайском заповеднике открыли центр реабилитации медвежат-сирот 0
22:35
Полицейского из Новосибирска, который выстрелил мужчине в голову, арестовали на два месяца 16
22:04
LG окончательно свернула производство смартфонов 0
21:35
Детский омбудсмен предложила дополнить КоАП после ЧП с батутом в Барнауле 2
21:04
В аварии со служебным автобусом в Алтайском крае погиб 17-летний подросток 0
20:39
Дмитрий Песков призвал не искать виновных в сверхприбылях металлургов 7
20:10
Алтайский СК возбудил второе уголовное дело после ЧП с батутом 1
19:45
Бутина предложила наградить полицейского, случайно застрелившего парня в Новосибирске 15
19:24
Новый учебный год в российских школах планируют начать в очном формате 0
19:15
На предприятии "Мартика" подвели итоги работ по повышению эффективности труда 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.