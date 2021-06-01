Барнаульские ветераны войны и труда получили в подарок очки от салона оптики "Айкрафт"

Фото: Евгения Савина

29 ветеранов войны и труда получили в подарок очки от крупной федеральной сети салонов оптики "Айкрафт". Торжественное вручение состоялось в торговом центре "Пионер" и было приурочено к уже прошедшим майским праздникам. Amic.ru побывал на благотворительной акции и узнал, как подбирают оправы и линзы, и довольны ли таким подарком сами ветераны.

В мае 2021 года компания "Айкрафт", один из лидеров российского рынка оптики, член Оптической Ассоциации РФ совместно с Алтайской краевой организацией Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" приступила к реализации собственного федерального благотворительного проекта по поддержке здоровья зрения населения РФ на территории города Барнаула и Алтайского края.

Зрение даёт возможности

Ветерану военной службы Анатолию Степановичу Орлицкому 81 год. Уже много лет его зрение оставляет желать лучшего, рассказывает amic.ru пенсионер. Недавно ему сделали операцию по замене хрусталика на обоих глазах. После этого видеть Анатолий Степанович стал получше, но очки врачи всё равно рекомендовали носить. Поэтому ветеран очень обрадовался, когда ему сообщили, что он стал участником благотворительной акции салона оптики и очки ему подарят.

"Любой подарок всегда приятен, особенно если он приносит пользу. А очки – это не только красивый аксессуар, они значительно повышают качество жизни. Теперь с их помощью я смогу и книги читать, и нормально телевизор смотреть. Я очень рад такому подарку – очки очень красивые, в приятной оправе", – делится впечатлениями ветеран.

Анатолий Степанович и ещё 28 ветеранов войны и труда (список которых определил Российский союз ветеранов) стали участниками ежегодной благотворительной акции салона оптики "Айкрафт" по поддержке здоровья зрения населения в Алтайском крае. Пенсионерам бесплатно подобрали очки с помощью современного оборудования.

Три этапа подбора очков

Перед торжественным мероприятием ветеранов пригласили в салон на подбор очков (в период с 17 по 24 мая). Он проходит в три этапа – анализ качества зрения, подбор линз с диоптриями и после – выбор дизайна оправы, которая была бы и по вкусу человеку, и подходила к линзам и форме лица.

Сначала проводилась первичная диагностика зрения на специальном компьютере – авторефрактометре, для того чтобы узнать предварительные данные о зрении клиента, есть ли у него астигматизм и другие нарушения. Далее специалист проводил субъективную диагностику – проверял зрение, используя пробные линзы, ещё раз диагностировал те или иные проблемы и в соответствии с этим уже подбирал линзы. Завершающим и больше эстетическим этапом был подбор оправы. После этого "Айкрафт" за несколько дней изготовил участникам акции очки по индивидуальным меркам и отправил в Барнаул.

"Очень важное дело"

Помимо вручения очков, ветеранам устроили фуршет и закрытый просмотр фильма "Девятаев" в кинотеатре. Отметим, что проект был запущен в 2019 году и успешно реализован на территории Белгородской, Ивановской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской, Ярославской областях, Алтайского и Краснодарского краёв.

"Позиция лидера отрасли накладывает на компанию "Айкрафт" определённые обязательства, и наша компания традиционно участвует в программах социальной помощи. Хорошее зрение важно для полноценной жизни, и особенно ценно для пожилых людей. Мы рады быть полезными нашим дорогим ветеранам, от всей души желаем благополучия, крепкого здоровья и бодрости духа", – сказал территориальный менеджер салона "Айкрафт" в Барнауле Андрей Матвиюк.

В поздравлении ветеранов приняла участие заместитель министра соцзащиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалёва. Она вручила салону оптики благодарственное письмо от министерства, а также поздравила пенсионеров с ценными подарками.

"Это очень здорово, что в нашем регионе есть такие компании-добровольцы, инициаторы благотворительных мероприятий, которые оказывают помощь нашим ветеранам и пенсионерам", – подчеркнула Юлия Ковалёва.

Ветераны также поблагодарили компанию за подарки и возможность видеть этот мир лучше и выразили надежду, что "Айкрафт" в будущем осчастливит своей помощью ещё немало людей.

"Айкрафт" – крупная российская сеть салонов оптики, насчитывающая более 500 магазинов более чем в 100 городах страны. Компания активно внедряет новейшие разработки в свою производственную базу. Например, роботизированная линия по производству очков использует программное управление из Италии, которое позволяет всего за 55 секунд с цифровой точностью обточить пару линз под выбранную оправу. Процесс индивидуального изготовления очков и доставки их до торговой точки компании занимает не более трёх дней. В ассортименте "Айкрафт" представлены как очки собственных торговых марок, так и известных мировых брендов. Официальный сайт компании: eyekraft.ru