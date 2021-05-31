Стало известно, сколько заработали главы вузов Алтайского края за 2020 год

Руководители главных вузов Алтайского края опубликовали свои декларации о доходах. Соответствующие документы выложили на сайтах федеральных ведомств, курирующих деятельность образовательных учреждений – Минобра, Минздрава и Минкульта.

Самым богатым среди руководителей алтайских вузов оказался президент АГУ Сергей Землюков, который указал в документах доход почти в 6,7 млн рублей. Его супруга за это же время заработала 3,24 млн рублей.

За 2020 год руководитель задекларировал участок площадью 10 соток, два дома 370,6 и 317,7 квадратного метра и 4/9 доли в квартире 55,1 кв. м. В совместной собственности с супругой у него есть ещё один участок 20 соток, гараж 85 кв. м и баня 64 кв. м. У главы АГУ нет автомобилей, но у жены в декларации указана Toyota Land Cruiser Prado.

Второе место по доходам занимает председатель Барнаульской городской думы и глава АГИК Галина Буевич. За 2020 год она указала 4,2 млн рублей дохода, а её супруг – 1,3 млн рублей.

Согласно декларации, в собственности у Буевич есть квартира площадью 37,1 кв. м и 1/3 доля в квартире площадью 68,1 кв. м. Ещё одна треть этой квартиры принадлежит мужу, а в его личной собственности есть участок около 15 соток, жилой дом 40 кв. м, автомобиль Hyundai Santa Fe и прицеп.

Третье место с доходом 3,2 млн рублей занимает ректор АГУ Сергей Бочаров. Его жена заработала более 521,6 тысячи рублей. По документам главе университета принадлежит гараж и погреб, а в совместной собственности у них квартира площадью 40,5 кв.м. Также у них есть два автомобиля – Toyota Kluger V и Toyota Ist.

У недавно избранного ректора АГМУ Ирины Шереметьевой доходы за 2020 год составили 2,8 млн рублей. По декларации, в собственности у неё земельный участок 6,7 соток, жилой дом 454 кв. м, квартира 114,7 кв. м, нежилое помещение 121 кв. м и гараж. Ездит она на BMW X6 xDrive 50i.

Глава АлтГТУ Андрей Марков указал доход в размере 2,6 млн рублей, а его супруга – 1,171 млн рублей. В общей собственности у них есть гараж и квартира площадью 67,4 кв. м. Также ректор владеет 1/6 доли в квартире 46,9 кв. м, а его супруга – землёй площадью 1040 кв. м. Из транспортных средств у Маркова Toyota RAV4.

Доходы ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко составили 2,5 млн рублей. Из имущества по декларации у неё есть квартира площадью 37,4 кв. м и 3/8 доли в квартире площадью 80,2 кв. м, а также автомобиль Nissan Qashqai.

Ректор АГАУ Николай Колпаков оказался самым "бедным" – за 2020 год его задекларированные доходы составили 2,3 млн рублей. У него в собственности 10 соток земли и нежилое помещение 3,4 "квадрата". В совместной собственности с супругой у Колпакова указана квартира площадью 69 кв. м и по 1/3 доли в квартире 98,4 кв. м. Ездит Колпаков на автомобиле Hyundai Santa Fe.