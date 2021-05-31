В аварии со служебным автобусом в Алтайском крае погиб 17-летний подросток

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, по факту ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 17-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, утром 31 мая водитель иномарки, двигаясь по трассе в Первомайском районе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автобусом "Газель".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, в том числе 17-летний подросток, скончались на месте до приезда скорой", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят комплекс следственных действий: ведут сбор доказательств и выясняют причины случившегося. Расследование продолжается.

Напомним, лобовое столкновение легковушки и автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб", произошло на трассе Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново. Помимо трёх погибших, в аварии также пострадали 11 человек – пассажиров автобуса.