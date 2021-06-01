АТОР назвала новые сроки возобновления авиасообщения России и Египта

Ассоциация туроператоров России назвала новые сроки возобновления полётов из России в Египет. По их информации, авиасообщение между странами может возобновиться летом 2021 года.

Как сообщают специалисты организации на сайте, рейсы на курорты Египта запустят в конце июня. Президент Арабской Республики Абдель Фаттах Сиси дал поручение губернаторам провинций подготовить курортные зоны к приезду российских путешественников. Кроме того, в египетской прессе прогнозируют, что прямые перелёты в Россию могут возобновиться в первом месяце лета.

Также сообщается, что объём перевозок на курорты страны будет различаться: в Шарм-эль-Шейх первое время могут пустить до 12 рейсов в неделю, а полёты в Хургаду, как чартерные, так и регулярные, будут неограниченными.

Отдельно АТОР отмечает, что власти пляжной страны выполнили ряд требований по возвращению российских туристов – в курортных городах побывала делегация РФ по авиабезопасности, а программа субсидирования туристических перевозок и льготы на обслуживание авиакомпаний в аэропортах были продлены до октября 2021 года.