Школьных преподавателей по шахматам Алтайского края наградили денежными премиями

В Алтайском крае подвели итоги конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях. Жюри оценивало работу организаторов шахматного обучения в течение всего учебного года: от создания отдельного кабинета для занятий до участия в тематической олимпиаде и турнире школьных команд "Белая Ладья".

В результате подведения итогов конкурсная комиссия определила победителей. В номинации "Сельские школы" лучшими стали:

МБОУ "Первомайская СОШ" (Бийский район) – 1 место;

МБОУ "Чарышская СОШ" (Чарышский район) – 2 место;

МКОУ "Зайцевская СОШ" (Тальменский район) – 3 место.

В номинации "Городские школы" в тройку лидеров вошли:

МБОУ "Гимназия № 123" (г. Барнаул) – 1 место;

МБОУ "Гимназия № 1" (г. Бийск) – 2 место;

МБОУ "Лицей № 112" (г. Барнаул) – 3 место.

Педагогам по шахматам из школ, занявших призовые места, вручат денежные премии. Сами школы получат ноутбуки. А победитель в номинации "Городские школы" – команда второклассников гимназии № 123 – премирована поездкой на финальный турнир "Дебют", который пройдёт в Сочи в начале июня. На этих соревнованиях соберутся победители аналогичных конкурсов из 12 регионов страны.

Напомним, что конкурс является продолжением проекта "Шахматы в школе", в котором принимают участие 200 общеобразовательных учреждений из 50 муниципалитетов региона. Организатором конкурса выступает Федерация шахмат Алтайского края при поддержке Министерства образования Алтайского края. Финансирует награждение победителей благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Добавим, что с 3 по 6 июня 2021 года в Барнауле пройдёт "Турнир юных надежд" памяти детского тренера Людмилы Кожевниковой. Мероприятие соберёт сильнейших шахматистов 2012 года рождения и младше. Предусмотрены два варианта участия: турнир А, куда участников отбирает Федерация шахмат Алтайского края, и турнир Б (допускаются все желающие). Победители турнира Б в следующем году будут иметь право принять участие в турнире А.

Иногородние участники турнира А получают финансирование на проживание и проезд на время соревнований, также предусмотрен хороший призовой фонд.