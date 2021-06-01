Ни следа. Почему дело о смерти подростков из Новоалтайска, возможно, не раскроют никогда

Расследование уголовного дела о пропаже подростков в январе 2020 года в селе Токарево под Новоалтайском приостановлено. Об этом в ходе брифинга рассказал замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев. По его словам, следователям так и не удалось установить, кто мог убить Диму Думчева и Ксюшу Руденко. Не смогли в Следкоме и доказать причастность мужчины, у которого дети были в гостях накануне исчезновения. Хотя во время шумихи многие были уверены, что его вина очевидна. Теперь дело может годами "висеть" в статусе "преступления прошлых лет". Но следователи продолжают делать всё, чтобы оно в итоге раскрылось.

Телесных повреждений нет

Главное основание, по которому дело пришлось приостановить, – следователи не смогли установить причину смерти. Напомним, Думчев и Руденко пропали 7 января 2020 года, а их тела нашли только весной. По словам Мальцева, экспертиза усложнилась из-за того, что трупы пролежали так долго. Никаких телесных повреждений специалисты в итоге не обнаружили.

"Телесных повреждений ни у Руденко, ни у Думчева нет никаких. И это, наверное, основная сложность. От чего они умерли? Единственная зацепка: у них обнаружен в лёгких углекислый газ – CO2. Но это может быть следствием процесса разложения тел. А может быть и результатом вдыхания каких-то паров и газов. Ситуация для следователей не совсем понятная", – объяснил замруководителя СУ СКР.

Напомним, в апреле 2020 года отец погибшей девушки Виктор рассказывал amic.ru, что повреждения на телах подростков были. И был уверен, что это убийство.

"Понятно, что это убийство. И у Димы, и у Ксюши головы направо завёрнуты. Хоронить будем в закрытых гробах, потому что там ужас. Следователь мне сказал, что на Ксюше бельё надето на левую сторону. Насиловали её или нет, узнаем только после вскрытия", – объяснял тогда мужчина, который был на опознании.

Свидетель, не ставший обвиняемым

Не удалось следствию и доказать вину 48-летнего Владимира, у которого подростки провели последнюю ночь накануне пропажи. В январе 2020 года мужчина проходил свидетелем по этому делу и подтвердил, что дети были у него. А затем покончил с собой в новоалтайском отделе полиции и мгновенно стал подозреваемым. Родственники подростков, с которыми общался корреспондент amic.ru, были уверены, что именно он совершил преступление.

Но что случилось с Думчевым и Руденко после похода к Владимиру, так и осталось неизвестным, пояснил Мальцев. Никаких фактов.

"Ситуация какая: достоверно установлено только, что они в вечернее время были у 48-летнего подозреваемого. Того, который затем покончил жизнь самоубийством. Но дальше идёт большой разрыв по времени. Мы не знаем, что произошло между этим моментом и их гибелью. И как подростки оказались в месте, где их нашли. Вопрос, где были эти ребята, остаётся открытым. И стопроцентная вина этого нашего свидетеля, который так и не стал обвиняемым, нами не установлена. Не доказано, что именно от его действий подростки погибли", – рассказал следователь.

Вот и получается, что у следователей нет ни причин смерти, ни человека, чью вину удалось бы доказать.

Что следователи будут делать теперь?

Окончательно такие дела не закрывают никогда, подчеркнул Мальцев. Алтайский следком направил поручение в органы дознания МВД, чтобы там проработали дополнительные версии произошедшего. Если они появятся, то следователи дальше будут работать по делу пропавших подростков. А пока его переведут в статус "преступления прошлых лет". Но замруководителя СУ СКР в ходе брифинга отметил, что такие дела могут раскрываться "и через пять, и через десять, и через двадцать, и даже через пятьдесят лет".

Что случилось в Токарево?

15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко пропали на Рождество, 7 января 2020 года. Но уголовное дело возбудили 13 января: родственники подали заявление только на пятый день после исчезновения.

Через двое суток 48-летний сосед Оксаны, Владимир, признался, что дети были у него в последний вечер. Руденко вместе с сёстрами подрабатывала у него: перебирала ягоды и шишки, которые мужчина собирал на продажу.

Семья девушки также подозревала, что с Владимиром у неё были интимные отношения. Сосед дарил Ксюше недешёвые подарки: например, мобильный телефон. Мол, любовная история могла послужить одним из поводов для преступления.

Сам мужчина рассказал полицейским, что вечером 7 января он выпивал вместе с подростками. Затем те якобы отправились на такси за выпивкой. А когда Владимир проснулся утром – детей, по его словам, уже не было. После того как он покончил с собой в отделе полиции, мужчина стал подозреваемым.

Масштабные поиски подростков результатов не дали. Нашли детей лишь после того, как растаял снег, – 27 апреля 2020 года. Их обнаружил садовод неподалёку от заринской трассы, в десяти километрах от Токарево.