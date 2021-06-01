Барнаульцы назвали сумму, которую хотят накопить для будущего своих детей

Родители из Барнаула хотели бы накопить для будущего своих детей не менее 4,1 млн рублей. Такие данные приводит компания "Сбербанк страхование жизни" по результатам опроса жителей крупных и средних городов России.

Как сообщает РБК, всего 59% россиян уверены, что копить деньги необходимо в первую очередь на поддержку детей.

Главной целью накоплений 66% респондентов назвали оплату образования, ещё 57% россиян с отложенных средств хотели бы купить своим детям квартиру, 42% – обеспечить лечение, а 24% – "чтобы у детей были деньги, когда они вырастут". Ещё 20% участников опроса заявили, что копят деньги для передачи сбережений по наследству.

Минимальный размер желаемых накоплений составляет 7,1 млн рублей, причём он зависит от размера города. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма составляет 13,2 и 11,1 млн рублей соответственно, в Ростове-на-Дону – 5,9 млн рублей, в Уфе и Омске – 4,6 млн, в Барнауле и Астрахани – 4,1 млн рублей. Самыми скромными оказались желания родителей из Махачкалы – в среднем 3,6 млн рублей.

Исследование проходило в мае 2021 года, всего в нём приняли участие 13 тысяч россиян из 37 крупных и средних городов в возрасте от 18 лет.