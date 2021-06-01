Барнаульцы назвали сумму, которую хотят накопить для будущего своих детей

Родители из Барнаула хотели бы накопить для будущего своих детей не менее 4,1 млн рублей. Такие данные приводит компания "Сбербанк страхование жизни" по результатам опроса жителей крупных и средних городов России.
Как сообщает РБК, всего 59% россиян уверены, что копить деньги необходимо в первую очередь на поддержку детей.
Главной целью накоплений 66% респондентов назвали оплату образования, ещё 57% россиян с отложенных средств хотели бы купить своим детям квартиру, 42% – обеспечить лечение, а 24% – "чтобы у детей были деньги, когда они вырастут". Ещё 20% участников опроса заявили, что копят деньги для передачи сбережений по наследству.
Минимальный размер желаемых накоплений составляет 7,1 млн рублей, причём он зависит от размера города. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма составляет 13,2 и 11,1 млн рублей соответственно, в Ростове-на-Дону – 5,9 млн рублей, в Уфе и Омске – 4,6 млн, в Барнауле и Астрахани – 4,1 млн рублей. Самыми скромными оказались желания родителей из Махачкалы – в среднем 3,6 млн рублей.
Исследование проходило в мае 2021 года, всего в нём приняли участие 13 тысяч россиян из 37 крупных и средних городов в возрасте от 18 лет.
Комментарии
Кто-то копит, а вокруг цап-царапычи на эти деньги.
Если и копить, так на учебу за границей, с последующим оформлением иностранного гражданства. Вкладывать в барахло в РФ смысла нет.
на металлических счетах СБ реально,а всё остальное просто пыль,которая растворится во времени.
если надо прокормить толпу "экспертов" из молодых гайдаровцев, вроде автора пенсионной реформы и слов: "Если вы не можете купить еду, это не значит, что вы голодаете", любимца Кудрина, выпускника британского института проходившего стажировку в Канаде, члена экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Владимира Назарова. Один только этот "замечательный человек", который из года в год добивается отмены государственной пенсии, бесплатного образования и прочей "ненужной социалки" получил за 2020 год 42 млн рублей, то есть по 3,2 млн рублей в месяц. А ведь там таких "светлоликих мальчиков" валом.(с)
Как их копить-то. Только чуть соберешь эти трудовые копейки - бац, цены прыгнули в два раза, крымнаш, ихтамнет, контрсанкции, аля-улю, паси гусей.