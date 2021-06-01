Победители школьных олимпиад поступят в АлтГТУ без вступительных экзаменов

В АлтГТУ устроили ректорский приём школьников – победителей и призёров всероссийских олимпиад. На мероприятии также присутствовали выпускники центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Председатель совета ректоров вузов Алтайского края, ректор АлтГТУ Андрей Марков вручил им сертификаты на право первоочередного зачисления в вуз.

"Алтайский государственный технический университет – крупнейший региональный центр для проведения международных и всероссийских олимпиад и конкурсов для школьников. Победителям и призёрам предоставляется право зачисления в вуз без вступительных экзаменов или начисляются дополнительные баллы при поступлении в АлтГТУ", – подчеркнул Андрей Марков.

В вузе при поддержке Фонда Андрея Мельниченко действует центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". В учебных лабораториях центра школьники изучают математику, физику, химию, занимаются техническим творчеством, робототехникой и программированием. Со школьниками работают одни из лучших преподавателей вузов Алтайского края.

"Центр оснащён самым современным оборудованием, которое позволяет создавать модели производственного и промышленного образца, готовиться к международным конкурсам и всероссийским олимпиадам. Обучение бесплатное, но с серьёзным отбором. Индивидуальный подход, возможность максимального погружения в практическую исследовательскую деятельность позволяет выявить и поддержать одарённых учеников на ранних этапах", – говорит Андрей Марков.

По его словам, АлтГТУ завоевал репутацию краевой площадки по развитию талантов школьной молодёжи. Преподаватели вуза всегда открыты для школьников, помогают им в подготовке проектов, стараются показать все возможности для занятий исследовательской деятельностью. Это помогает определиться с будущей профессиональной деятельностью, выстроить научную карьеру.

Больше фото с мероприятия можно найти на сайте АлтГТУ.