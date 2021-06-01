9,5 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России

9500 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 5 081 417 человек.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+3669), второе место занимает Санкт Петербург (+817), третье – Московская область (+743). Алтайский край с 56 новыми случаями находится на 36-й строчке списка.

Выздоровели ещё 8 994 пациента, всего переболели 4 693 579 человек. С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 372 человека, всего за время пандемии в России зарегистрировали 121 873 летальных исхода.