Жгли покрышки и ставили рекорды. Соревнования по дрэг-рейсингу прошли в Алтайском крае

Фото: Руслан Нигматуллин
Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 29-30 мая на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Алтайского края. По результатам заездов призовые места заняли сразу несколько барнаульских гонщиков в различных классах.
На соревнования приехали 78 спортсменов со всей Сибири, а за два дня мероприятие посетили около четырех тысяч зрителей. Онлайн-трансляции заездов собрали более 100 тысяч зрителей из России и зарубежья, в том числе США, Казахстана, Китая и Нидерландов.
Как сообщает алтайская Федерация автомобильного спорта, во время заездов отличился автогонщик из Новокузнецка – Максим Соколков. На своем Mitsubishi Lancer Evolution он обновил рекорд трассы, проехав дистанцию в 402 метра за 8,602 секунды. На финише скорость автомобиля составляла 267,7 км/ч, что также является рекордом трассы.
Как отмечают организаторы, два года назад такой-же рекорд скорости установил барнаульский пилот дрэг-рейсинга Олег Крохин на Nissan GT-R. Теперь результат принадлежит двоим спортсменам.
Отдельно на соревнованиях отличился пилот из Новосибирской области Виктор Фомин – на Subaru Forester он преодолел дистанцию в 402 метра за 9,242 секунды. По информации экспертов – это мировой рекорд, ведь никто не ездил на таком автомобиле быстрее.
Победителями Чемпионата Алтайской Федерации автомобильного спорта по дрэг-рейсингу стали:
Класс FSL:
- Болотских Александр (Барнаул);
- Наумкин Станислав (Барнаул);
- Виль Владимир (Томск).
Класс FSA:
- Шатарский Александр (Новосибирск);
- Волков Вячеслав (Новосибирск);
- Шафранский Павел (Красноярск).
Класс FSB:
- Кургузкин Максим (Новосибирск);
- Чусовков Алексей (Новосибирск);
- Колесников Константин (Новосибирск).
Класс US:
- Соколков Максим (Новокузнецк);
- Фомин Виктор (Новосибирская область);
- Филатов Евгений (Новосибирск).
Победителями Кубка Российской автомобильной федерации по дрэг-рейсингу стали:
Класс FSL:
- Болотских Александр (Барнаул);
- Александров Александр (Рубцовск);
- Михеенко Александр (Томск).
Класс FSA:
- Куртяк Ярослав (Новосибирск);
- Михайлов Иван (Барнаул);
- Грибков Александр (Рубцовск).
Класс FSB:
- Чусовков Алексей (Новосибирск);
- Ротанов Евгений (Барнаул);
- Серегин Виктор (Ленинск-Кузнецкий).
Класс US:
- Фомин Виктор (Новосибирская область);
- Волков Вячеслав (Новосибирск);
- Колесников Константин (Новосибирск).
Отдельно отметили Виктора Фомина на Subaru Forester – он cтал обладателем приза от спонсоров за самую быструю реакцию на старте. Время, которое прошло между зеленым сигналом светофора и пересечением линии старта, составило 0,025 секунды.
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