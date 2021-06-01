Жгли покрышки и ставили рекорды. Соревнования по дрэг-рейсингу прошли в Алтайском крае

Фото: Руслан Нигматуллин

Соревнования по дрэг-рейсингу прошли 29-30 мая на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Алтайского края. По результатам заездов призовые места заняли сразу несколько барнаульских гонщиков в различных классах.

На соревнования приехали 78 спортсменов со всей Сибири, а за два дня мероприятие посетили около четырех тысяч зрителей. Онлайн-трансляции заездов собрали более 100 тысяч зрителей из России и зарубежья, в том числе США, Казахстана, Китая и Нидерландов.

Как сообщает алтайская Федерация автомобильного спорта, во время заездов отличился автогонщик из Новокузнецка – Максим Соколков. На своем Mitsubishi Lancer Evolution он обновил рекорд трассы, проехав дистанцию в 402 метра за 8,602 секунды. На финише скорость автомобиля составляла 267,7 км/ч, что также является рекордом трассы.

Как отмечают организаторы, два года назад такой-же рекорд скорости установил барнаульский пилот дрэг-рейсинга Олег Крохин на Nissan GT-R. Теперь результат принадлежит двоим спортсменам.

Отдельно на соревнованиях отличился пилот из Новосибирской области Виктор Фомин – на Subaru Forester он преодолел дистанцию в 402 метра за 9,242 секунды. По информации экспертов – это мировой рекорд, ведь никто не ездил на таком автомобиле быстрее.

Победителями Чемпионата Алтайской Федерации автомобильного спорта по дрэг-рейсингу стали:

Класс FSL:

Болотских Александр (Барнаул); Наумкин Станислав (Барнаул); Виль Владимир (Томск).

Класс FSA:

Шатарский Александр (Новосибирск); Волков Вячеслав (Новосибирск); Шафранский Павел (Красноярск).

Класс FSB:

Кургузкин Максим (Новосибирск); Чусовков Алексей (Новосибирск); Колесников Константин (Новосибирск).

Класс US:

Соколков Максим (Новокузнецк); Фомин Виктор (Новосибирская область); Филатов Евгений (Новосибирск).

Победителями Кубка Российской автомобильной федерации по дрэг-рейсингу стали:

Класс FSL:

Болотских Александр (Барнаул); Александров Александр (Рубцовск); Михеенко Александр (Томск).

Класс FSA:

Куртяк Ярослав (Новосибирск); Михайлов Иван (Барнаул); Грибков Александр (Рубцовск).

Класс FSB:

Чусовков Алексей (Новосибирск); Ротанов Евгений (Барнаул); Серегин Виктор (Ленинск-Кузнецкий).

Класс US:

Фомин Виктор (Новосибирская область); Волков Вячеслав (Новосибирск); Колесников Константин (Новосибирск).

Отдельно отметили Виктора Фомина на Subaru Forester – он cтал обладателем приза от спонсоров за самую быструю реакцию на старте. Время, которое прошло между зеленым сигналом светофора и пересечением линии старта, составило 0,025 секунды.