В Рубцовске постояльцев скандального дома престарелых переселили в интернат

Постояльцев частного рубцовского дома престарелых, где за ними не ухаживали и морили голодом, переселили в государственное учреждение, пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на Минсоцзащиты Алтайского края.

Переселением пожилых людей занимались специалисты городского управления соцзащиты, сотрудники Рубцовского специального дома-интерната и правоохранители, в том числе сотрудники городского следственного отдела.

Они перевезли в госучреждение 39 человек. При их размещении учитывали личные пожелания и состояние здоровья.

Депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина рассказала, что частный дом престарелых уже опечатали, а одну из его учредительниц в ближайшее время могут заключить под стражу.

В конце мая следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в частном пансионате, расположенном на ул. Рихарда Зорге в Рубцовске. Как оказалось, обстановка там не отвечала санитарным требованиям: постояльцы в должной мере не были обеспечены едой, предметами гигиены и надлежащим уходом.