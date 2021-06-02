Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки и впала в кому в Барнауле

Пятилетняя девочка выпала из окна дома на улице Шукшина в Барнауле. Ребёнок выдавил москитную сетку и упал с высоты второго этажа.

Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошёл вечером 1 июня. Пока 22-летняя мама ребёнка находилась на кухне, а другие домочадцы отдыхали в зале, девочка залезла на подоконник спальни и опёрся на сетку.

В результате защитная сетка не выдержала и девочка выпала головой вниз. Услышав шум, мать забежала комнату и через окно увидела, что ребёнок лежит на асфальте. Сожитель вызвал скорую, которая увезла малышку с ушибом головного мозга в состоянии комы. Девочка находится в реанимации.