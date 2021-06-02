Мошенники обокрали пенсионера, который сидел рядом с Путиным на параде Победы

В Москве мошенники похитили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина, который сидел на параде Победы рядом с Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Вовк.

По информации РЕН ТВ, пенсионеру позвонил неизвестный, который представился участковым. Он сказал, что мужчина может обращаться к нему, если кто-то будет вымогать у него деньги.

29 мая ветерану позвонил некий Владимир, который стал требовать у него 400 тысяч рублей. Пенсионер позвонил "участковому", который согласовал передачу денег вымогателю.

Василий Пронин снял деньги и, следуя требованиям вымогателя, выбросил их в окно. В тот же день он обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".