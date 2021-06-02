Мошенники обокрали пенсионера, который сидел рядом с Путиным на параде Победы

В Москве мошенники похитили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина, который сидел на параде Победы рядом с Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Вовк.
По информации РЕН ТВ, пенсионеру позвонил неизвестный, который представился участковым. Он сказал, что мужчина может обращаться к нему, если кто-то будет вымогать у него деньги.
29 мая ветерану позвонил некий Владимир, который стал требовать у него 400 тысяч рублей. Пенсионер позвонил "участковому", который согласовал передачу денег вымогателю.
Василий Пронин снял деньги и, следуя требованиям вымогателя, выбросил их в окно. В тот же день он обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
Ничего святого. Смертную казнь таким.
Василий Пронин снял деньги и, следуя требованиям вымогателя, выбросил их в окно
А родственникам сначала позвонить нельзя было? Меня это больше всего всегда удивляет. Вот я бы сыну позвонила и рассказала все.
2.06.2021 13:46
- гость -
Логично! Но видно возраст вносит свои коррективы...
У Володи все так. Даже ветеран какой то мутный оказался. За просто так 400тр не отдают, ведать какой то косяк за ветераном.