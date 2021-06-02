Ростуризм предложил варианты замены туров после продления запрета на перелёты в Турцию

Ростуризм после продления запрета на перелёты в Турцию предложил россиянам варианты замены туров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству Российской Федерации о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на другие (альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска; перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. На какой срок продлили запрет, не уточняется.

Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля. Первоначально мера действовала по 1 июня. На взаимной основе были сохранены два рейса в неделю: Москва – Стамбул и Стамбул – Москва.