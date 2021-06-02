Огромный пожар на продуктовой базе произошёл в Барнауле

Серьёзный пожар произошел на барнаульском рынке по улице Власихинской, 59/2. Согласно видеозаписям и фотографиям с места происшествия, огонь охватил административное здание с торговыми павильонами.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", сотрудники ГИБДД собираются перекрывать проезжую часть. На месте работают сразу шесть пожарных расчётов. Людей из здания эвакуировали, сейчас у него горит крыша.
UPD. Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС, площадь пожара, предварительно, составляет около 1000 квадратных метров. На месте работают 10 звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших нет.
Очевидцы рассказали amic.ru, что огонь перекинулся на торговые ряды и движется в сторону газовой заправки.
Комментарии
Это ж узбечка.
хачиковский базар горит что ли?
2.06.2021 14:59
- гость -
Он самый
Конопля воспламенилась?
Тушите быстрее, один из горящих мне должен.
2.06.2021 15:14
- гость -
Похоже,ты и подпалил!?