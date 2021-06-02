Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве женщины в Новоалтайске

Ориентировка, присланная читателем amic.ru

65-летнюю женщину убили в Новоалтайске вечером 1 июня. Полицейские разыскивают подозреваемого, который скрылся после преступления с деньгами, банковскими картами и мобильным телефоном погибшей.

Как пишет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошёл на улице Суворова. В вечернее время трое человек вместе распивали спиртные напитки в одном из частных домов. В ходе застолья между гостем и хозяйкой произошёл конфликт, в результате которого мужчина ударил женщину ножом в шею.

Потерпевшая скончалась на месте, а подозреваемый скрылся, украв её сумку, в которой лежали телефон, деньги и банковские карты.

Как сообщают читатели amic.ru, утром 2 июня по окрестным домам прошлись полицейские с ориентировкой на подозреваемого (фотография предоставлена одним из читателей). Согласно ей, на вид мужчине 30-35 лет, рост 180-185 см, худой, тёмные короткие волосы, был одет в брюки и тёмную джинсовую куртку.

Всех, кто знает что-либо о подозреваемом, просят сообщать по номеру 8 (385-32) 40-202.