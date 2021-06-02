СК проверяет видео российского блогера с мужчиной, примотанным скотчем к вертолету

СК проводит проверку после публикации на YouTube видеоролика, на котором мужчину подняли в воздух, привязав скотчем к вертолету. Ролик опубликовал известный российский блогер Михаил Литвин.

Литвин устраивает "аукцион", на котором они получают задания и выполняют их за деньги. По информации следствия, блогер с 15 по 20 мая обратился к индивидуальному предпринимателю, имеющего вертолет Robinsson 44 и договорился о полете. Пилот разрешил примотать мужчину скотчем и взлетел.

Поскольку это подвергло жизнь и здоровье человека опасности, транспортное средство изъяли, а пилота отстранили от полетов, сообщает ТАСС.