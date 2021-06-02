На Алтае подростки угнали автомобиль у соседа и попались полиции

В Алтайском крае Табунский районный суд оштрафовал двух подростков за угон автомобиля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что двое парней 14-ти и 16-ти лет по предварительному сговору без цели хищения угнали ночью машину со двора односельчанина. Однако из-за неадекватной манеры вождения несовершеннолетние попали в поле зрения инспекторов ГИБДД.

"Полицейские стали преследовать их, требуя остановиться. Однако подростки попытались скрыться. В результате автомобиль под управлением нетрезвого молодого человека съехал в кювет", – говорится в сообщении.

После аварии злоумышленники сразу же признались в содеянном. В результате суд оштрафовал их на 2,5 тысячи рублей.