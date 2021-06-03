На Алтае мошенники украли у мужчины деньги под предлогом снижения процентной ставки

В Республике Алтай аферисты обокрали 43-летнего жителя села Турочак под предлогом снижения процентной ставки по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Правоохранители установили, что с заманчивым предложением к мужчине обратился позвонивший ему незнакомец, который представился сотрудником банка. Поверив злоумышленнику, сельчанин назвал собеседнику данные своей карты.

После этого с его счёта списали 42 тысячи рублей. Только тогда до мужчины дошло, что он разговаривал с аферистом. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.