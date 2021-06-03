Онколог перечислил опасные продукты, от которых лучше отказаться

Онколог Михаил Мяснянкин назвал продукты, которые могут стать причиной развития рака. Об этом специалист рассказал в разговоре с Пятым каналом.

Врач призвал отказаться от продуктов с большим количеством жира, сахара и калорий. Такая еда, по его словам, может вызвать сопутствующие патологии, из-за которых организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями.

Также следует избегать загрязнённых минеральными удобрениями и канцерогенными веществами продуктов и алкоголя. Кроме того, Мяснянкин рекомендовал не жарить мясо на подсолнечном масле – особенно повторно.

Вместо всего этого эксперт посоветовал регулярно есть зелень, овощи и фрукты. По его словам, такая пища очень полезна, так как наделена высоким содержанием антиканцерогенных веществ.