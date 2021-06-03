В Барнауле частично перекроют проспект Строителей на выходных

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В Барнауле частично ограничат движение транспорта по проспекту Строителей из-за ремонта теплосети в районе пересечения с улицей Деповской. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Проезд будет закрыт на ½ проезжей части чётной и нечётной сторон проспекта в районе домов № 8 и 9. Ограничение будет действовать с 22:00 4 июня до 08:00 7 июня.

В связи с этим схема движения трамваев будет организована следующим образом:

по маршруту № 1: … пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова, ул. Телефонная – ул. Советской Армии – депо №1; в обратном направлении: депо № 1 – ул. Советской Армии – ул. Телефонная – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина, далее по маршруту;

… пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова, ул. Телефонная – ул. Советской Армии – депо №1; в обратном направлении: депо № 1 – ул. Советской Армии – ул. Телефонная – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина, далее по маршруту; по маршруту № 7: … ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: … пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Советской Армии – ул. Телефонная – ул. Антона Петрова – ул. Попова, далее по маршруту.

… ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: … пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Советской Армии – ул. Телефонная – ул. Антона Петрова – ул. Попова, далее по маршруту. По маршруту №4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.

Барнаульцам рекомендовали быть максимально бдительными при проезде участка и заранее планировать пути объезда.