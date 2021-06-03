В Барнауле корова подняла ребёнка на рога и бросила на дорогу

Житель Затона рассказал о том, как корова напала на его маленькую дочь. Теперь мужчина ищет очевидцев, которые могли снять случившееся на видео, сообщает "КП".

Инцидент произошёл вечером 2 июня. Девочка с мамой возвращались домой, а коровы, по словам мужчины, стояли у пешеходного перехода и проезжей части. В какой-то момент одна из них рванула к ребёнку, подняла девочку на рога и бросила на проезжую часть. Девочку спасло то, что водители успели вовремя затормозить.

Мужчина, который рассказал изданию о происшествии, уверяет, что проблема коров, разгуливающих без присмотра, уже не первый год беспокоит жителей Затона. Раньше с животными ходил пастух, но теперь они гуляют сами по себе и нередко мешают людям жить.

Ранее сообщалось, что в Тогульском районе корова напала на малолетнюю девочку в детской коляске и нанесла ей увечья. Мать ребёнка обратилась в прокуратуру.