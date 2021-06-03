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В Барнауле корова подняла ребёнка на рога и бросила на дорогу

, ИА "Амител"
Животные, гуляющие без присмотра, давно мешают людям жить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Затона рассказал о том, как корова напала на его маленькую дочь. Теперь мужчина ищет очевидцев, которые могли снять случившееся на видео, сообщает "КП".

Инцидент произошёл вечером 2 июня. Девочка с мамой возвращались домой, а коровы, по словам мужчины, стояли у пешеходного перехода и проезжей части. В какой-то момент одна из них рванула к ребёнку, подняла девочку на рога и бросила на проезжую часть. Девочку спасло то, что водители успели вовремя затормозить.

Мужчина, который рассказал изданию о происшествии, уверяет, что проблема коров, разгуливающих без присмотра, уже не первый год беспокоит жителей Затона. Раньше с животными ходил пастух, но теперь они гуляют сами по себе и нередко мешают людям жить.

Ранее сообщалось, что в Тогульском районе корова напала на малолетнюю девочку в детской коляске и нанесла ей увечья. Мать ребёнка обратилась в прокуратуру.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.06.2021 14:11
- гость -

ппц,, накоров в суд подвайте, пейте НЕмолоко, ешьте бобы, не убивайте бродячих собак, не носите кожаную и войлочную обувь! будьдьте, как пластик, ешьте пластик - тогда вас не покусает корова и не забодает собака!
Тьфу! привыкли за 15 лет ничего не делать - только заявления писать! Так и жизнь ваша пластиковая пролетит

3.06.2021 14:14
ППКошмариков

Коровы совсем распоясались

3.06.2021 14:26
Митенька ржевский

Рано или поздно этой корове отомстят. На то она и корова. Нет молока- будет мясо.

3.06.2021 14:29
- гость -

Меня в 7 лет отправляли встречать корову из стада, корова была под тонну, а я ее прутом лупил, чтобы домой шла.

3.06.2021 14:29
- гость -

На стэйки однозначно!

3.06.2021 14:42
- гость -

Девочка громко кричала, наверно. Кто угодно мог напасть.

3.06.2021 14:45
гость 22

А мама, не могла корову отогнать!? Соплями были, ходили в деревне у бабушки коров встречать. Ничего подобного не было...

3.06.2021 14:54
Гость

Куда катится мир? Коровы нападают, собаки рвут всех, качели во дворах тоже убийцы, как же мы то выросли? Может все таки воспитание, любовь к животным, адекватные решения, и голова на плечах главное то?

3.06.2021 14:55
Гость

3.06.2021 14:29
- гость -
Так Затоновские быка от коровы отличить не могут.Коровы редко бывают бодливыми,но бывают!

3.06.2021 15:00
- гость -

ну скорей это не корова, а бык. А девочка была в красном платьице. У коров и рогов то особо нет. На фото иллюстрация сказанного

3.06.2021 15:04
Гость

Уж сколько коров было в нашем детстве в деревне, да боялись, но как то вели себя соответсвенно, близко не подходили, знали, что опасно. В этой ситуации никого не виню, но многие люди в наше время сами провоцируют животных, тех же собак гоняют, пинают, кидают камни, а прошли бы мимо стороной на вас бы никто внимание не обратил

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