Россиянин 15 раз выстрелил в сидевшего на цепи пса

Фото: instagram.com/olga_batenkova, скриншот из видео

Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, которая сидела на цепи. Об этом рассказала местная зоозащитница Ольга Батенкова в Instagram.

По её словам, в пса по кличке Миша стреляли из пневматической винтовки. Ни одна из выпущенных пуль не проникла в череп, однако все ткани вокруг головы оказались раздроблены.

"У Мишки долго будут невыносимые боли. Он, скорее всего, выживет, мы будем об этом заботиться", – написала активистка.

РИА Новости пишет, что живодёр – знакомый хозяина домовладения, он пришёл убивать пса за то, что собака его якобы укусила. Как, в свою очередь, сообщили в прокуратуре по ЕАО, мужчина начал палить в пса "из хулиганских побуждений".

В пресс-службе областного МВД отметили, что 59-летний подозреваемый, житель поселка Лондоко, успел покинуть пределы города, но все равно был задержан и доставлен в отделение. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.