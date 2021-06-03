Россиянин 15 раз выстрелил в сидевшего на цепи пса

Фото: instagram.com/olga_batenkova, скриншот из видео
Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, которая сидела на цепи. Об этом рассказала местная зоозащитница Ольга Батенкова в Instagram.
По её словам, в пса по кличке Миша стреляли из пневматической винтовки. Ни одна из выпущенных пуль не проникла в череп, однако все ткани вокруг головы оказались раздроблены.
"У Мишки долго будут невыносимые боли. Он, скорее всего, выживет, мы будем об этом заботиться", – написала активистка.
РИА Новости пишет, что живодёр – знакомый хозяина домовладения, он пришёл убивать пса за то, что собака его якобы укусила. Как, в свою очередь, сообщили в прокуратуре по ЕАО, мужчина начал палить в пса "из хулиганских побуждений".
В пресс-службе областного МВД отметили, что 59-летний подозреваемый, житель поселка Лондоко, успел покинуть пределы города, но все равно был задержан и доставлен в отделение. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
вот сволочь
ужас, это нечеловек.
"он пришел убивать пса за то, что собака его якобы укусила"
По честно тогда уж надо написать - " что он якобы стрелял"
На самом деле надо зоозащитничкам на себе испытать то чувство когда их собака якобы покусает!!!
Впечатление у них останутся на всю жизнь. А вот если собака покусает их детей - впечатления будут неизгладимые - таких случаев не мало, когда дети остаются со шрамами на лице. А хозяину собаки самое суровое наказание - штрафик несколько рублей.
3.06.2021 15:54
гость
А вам уже кто-то доложил все обстоятельства дела?
У вас, похоже, мозг вытек в дыру, прокушенную собакой.
Вот если медведь зайдет в населенный пункт и покусает человека (а такое бывает!) то охотничье управление выдает лицензию на его отстрел! И это правильно!!!
А вот если собака покусает человека, то хозяину собаки погрозят пальчиком!
Где логика?
гость 15:59
Вы теоретибил?
Собака на цепи охраняет дом. Если покусала, сидя на цепи, то вопрос: что знакомый делал не в своей ограде без хозяина?
Совсем дундук- из воздушки собаку убивать... с тем же успехом он мог попробовать сделать это молитвой...
Какое право имел стрелять в чужую собаку и на цепи, которая. Он просто ее расстреливал. А куда смотрел хозяин? За жестокое обращение с животными привлечь и пусть оплачивает лечение собаки, а этого живодера в тюрьму. А лучше в него также 15 раз выстрелить. Пусть попробует, каково это.
все ткани вокруг головы оказались раздроблены
как можно раздробить ткани?
С нормальной воздушки собачку с первого выстрела можно уложить, а этот стрелок, или стрелять не умеет, или воздушку так себе, только по бумаге стрелять.
гость
Вот если медведь зайдет в населенный пункт и покусает человека (а такое бывает!) то охотничье управление выдает лицензию на его отстрел! И это правильно!!!
А вот если собака покусает человека, то хозяину собаки погрозят пальчиком!
Где логика?
а логики никакой. Когда нелюдь приходит в школу с оружием и убивает людей- делают выводы, ужесточают всё и вся. Когда стая собак загрызает 4-летнего мальчика на детской площадке- выводов никаких не делается. Бродячие собаки дело человеческих рук. В селах и городах раньше топили приплод ненужный и собак и кошек.Сейчас носятся как с писаной торбой. у нас люди титульной нации на помойках живут, обманутые и брошеные другими людьми- о них подумайте.
3.06.2021 16:22
ППКошмариков
С нормальной воздушки собачку с первого выстрела можно уложить,
Что врешь то? ты и ворону с воздушки не уложишь, максимум воробья и то не факт.
Воздушка даже мячик волейбольный не пробивает. Один мужик с балкона 2-го этажа стрелял в голову двум наркоманам острыми магнумовскими пульками, тем было пофиг и они продолжали откручивать два колеса его автомобиля, и пули с воздушки в голову их не остановили. Они открутили два колеса и стали с ними уходить, тогда мужик спрыгнул с балкона и отбил свои колеса прикладом по головам.
3.06.2021 17:20
- гость -
Воздушки они очень разные!