Существование питьевой воды на Земле оказалось под угрозой

Глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озёрах. В результате там развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины, делая питьевую воду непригодной для употребления, а также приводят к ускорению глобального потепления.

Международная группа учёных проанализировала более 4500 температурных и кислородных профилей почти для 400 озёр по всему миру, собранных с 1941 года. Большинство долговременных записей собрано в зоне умеренного климата, охватывающей от 23 до 66 градусов северной и южной широты.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature, озёра теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем океаны. C 1980 года уровень кислорода в озёрах умеренной зоны снизился на 5,5% на поверхности и на 18,6% у дна. Это связано с повышением температуры пресной воды, которая увеличилась на 0,38 градуса. Концентрация растворённого кислорода в поверхностных водах снизилась на 0,11 миллиграмма на литр за это же время.

Несмотря на то, что озёра составляют лишь 3% всей поверхности суши Земли, именно вокруг них наблюдается наибольшее биоразнообразие планеты.

При этом повышение температуры также способствует размножению сине-зелёных водорослей (цианобактерий), которые выделяют токсины, опасные для существования других живых организмов.

В результате снижение уровня кислорода может привести и к размножению анаэробных бактерий, выделяющих метан. В результате озёра начнут выбрасывать ещё больше парниковых газов, что способно усилить глобальное изменение климата.