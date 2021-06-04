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Чтоб ты так жил. Топ-5 самых дорогих дач Барнаула

, ИА "Амител"
За год количество продаваемых дач сократилось почти в два раза, а цена на них выросла
Дача / Фото: Avito.ru

Дача / Фото: Avito.ru

Бум на загородную недвижимость, начавшийся в пандемийный 2020 год, продолжился и в 2021-м. По информации портала "Мир квартир", дачи в Алтайском крае за год подорожали в среднем на 200 тыс. рублей, и сейчас стоят 1,6 млн рублей (хотя год назад цена была 1,4 млн рублей). Всего на рынке загородной недвижимости краевой столицы продают почти 500 дач (весной прошлого года их было 800), и стоимость некоторых вариантов – в два и даже три раза выше среднерыночной. Представляем подборку пяти самых дорогих дач города с сайта Avito. Хоть они и называются скромно – дачи, жить там можно круглый год.

5,75 млн рублей. Дача, где бегают перепёлки

Два дома на одном участке продают в садоводстве "Озерное", рядом с Казённой Заимкой. Первый дом построен из бруса, утеплён. Внутри находятся офис, баня на дровах, парная, бассейн с подогревом. На втором этаже – две комнаты и ванная.

Во втором доме первый этаж отведён под гараж и санузел. На втором этаже располагаются студия, теннисная и две жилые комнаты.

На территории дачи построены баня, беседки, детская площадка с качелями и каруселями, теплицы. Рядом с участком находится озеро.  

"Поля рядом, перепёлки бегают, на зайца ездим на снегоходе", – сказано в объявлении.

5,4 млн рублей. Дачный домик 130 кв. метров

Дачу для круглогодичного проживания продают в селе Бобровка. Площадь дома – 130 квадратных метров, на участке построены баня, беседка, гараж.

"Дом под чистовую отделку, инженерное обеспечение выполнено, электричество круглогодично. Все постройки обшиты металлосайдингом. В шаговой доступности находится лес и река Обь. Придомовая территория благоустроена", – отмечает продавец.

4,58 млн рублей. Участок под ИЖС

В садоводстве "Фиалка" (за ТЦ "Волна") продают дачный участок с небольшим домиком (площадью 20 квадратных метров), а также баней и беседкой.

В объявлении сказано, что земельный участок по документам предназначен для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), а не садоводства, и владелец уже получил разрешение на строительство дома.

Собственник готов не только продать дачу, но и обменять её на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 не позднее 2015 года выпуска.

4,5 млн рублей. Дача с ландшафтным дизайном

Дачу на огромном участке (20 соток) продают в садоводстве "Лесные поляны", недалеко от посёлка Лесного. На территории выполнен ландшафтный дизайн, высажены хвойные, плодово-ягодные деревья. Кроме дома на участке есть гараж, баня, беседка, теплица, ферма.

"Продаётся со всем имуществом: техника, мебель, металл, лесоматериал", – сказано в объявлении.

4 млн рублей. Дача из ангарской сосны

Дачу-коттедж-баню предлагают купить в садоводстве "Ракета" (находится за кварталом "Лазурный"). Как уверяет собственник, объект построен из ангарской сосны, установлены дорогие кашированные окна, есть камин, проведён газ. На участке предусмотрена парковка на два автомобиля.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.06.2021 07:54
гость

Вооощщее не удивили!!!

4.06.2021 08:09
- гость -

на зайца ездим на снегоходе", – сказано в объявлении.

браконьер конченый...

4.06.2021 08:42
- гость -

20 соток - огромный участок???

4.06.2021 09:45
Александр

Дачами всё перечисленное назвать нельзя потому, что все они не находятся в составе садоводческих товариществ.
Это просто добротные недешёвые загородные дома.

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