Чтоб ты так жил. Топ-5 самых дорогих дач Барнаула

Бум на загородную недвижимость, начавшийся в пандемийный 2020 год, продолжился и в 2021-м. По информации портала "Мир квартир", дачи в Алтайском крае за год подорожали в среднем на 200 тыс. рублей, и сейчас стоят 1,6 млн рублей (хотя год назад цена была 1,4 млн рублей). Всего на рынке загородной недвижимости краевой столицы продают почти 500 дач (весной прошлого года их было 800), и стоимость некоторых вариантов – в два и даже три раза выше среднерыночной. Представляем подборку пяти самых дорогих дач города с сайта Avito. Хоть они и называются скромно – дачи, жить там можно круглый год.
5,75 млн рублей. Дача, где бегают перепёлки
Два дома на одном участке продают в садоводстве "Озерное", рядом с Казённой Заимкой. Первый дом построен из бруса, утеплён. Внутри находятся офис, баня на дровах, парная, бассейн с подогревом. На втором этаже – две комнаты и ванная.
Во втором доме первый этаж отведён под гараж и санузел. На втором этаже располагаются студия, теннисная и две жилые комнаты.
На территории дачи построены баня, беседки, детская площадка с качелями и каруселями, теплицы. Рядом с участком находится озеро.
"Поля рядом, перепёлки бегают, на зайца ездим на снегоходе", – сказано в объявлении.
5,4 млн рублей. Дачный домик 130 кв. метров
Дачу для круглогодичного проживания продают в селе Бобровка. Площадь дома – 130 квадратных метров, на участке построены баня, беседка, гараж.
"Дом под чистовую отделку, инженерное обеспечение выполнено, электричество круглогодично. Все постройки обшиты металлосайдингом. В шаговой доступности находится лес и река Обь. Придомовая территория благоустроена", – отмечает продавец.
4,58 млн рублей. Участок под ИЖС
В садоводстве "Фиалка" (за ТЦ "Волна") продают дачный участок с небольшим домиком (площадью 20 квадратных метров), а также баней и беседкой.
В объявлении сказано, что земельный участок по документам предназначен для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), а не садоводства, и владелец уже получил разрешение на строительство дома.
Собственник готов не только продать дачу, но и обменять её на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 не позднее 2015 года выпуска.
4,5 млн рублей. Дача с ландшафтным дизайном
Дачу на огромном участке (20 соток) продают в садоводстве "Лесные поляны", недалеко от посёлка Лесного. На территории выполнен ландшафтный дизайн, высажены хвойные, плодово-ягодные деревья. Кроме дома на участке есть гараж, баня, беседка, теплица, ферма.
"Продаётся со всем имуществом: техника, мебель, металл, лесоматериал", – сказано в объявлении.
4 млн рублей. Дача из ангарской сосны
Дачу-коттедж-баню предлагают купить в садоводстве "Ракета" (находится за кварталом "Лазурный"). Как уверяет собственник, объект построен из ангарской сосны, установлены дорогие кашированные окна, есть камин, проведён газ. На участке предусмотрена парковка на два автомобиля.
Комментарии
Вооощщее не удивили!!!
на зайца ездим на снегоходе", – сказано в объявлении.
браконьер конченый...
20 соток - огромный участок???
Дачами всё перечисленное назвать нельзя потому, что все они не находятся в составе садоводческих товариществ.
Это просто добротные недешёвые загородные дома.