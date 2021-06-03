Жители Солонешенского района заметили технику золотодобытчиков

Жители Солонешенского района заметили палатки и технику, которая, возможно, принадлежит золотодобытчикам. Люди опасаются, что рабочие могут нанести вред природе.

Сельчане пояснили, что вести работы собираются те, кого ранее выгнали с долины Ануя. Ущерб от их работ до сих пор не компенсирован.

Председатель местного общества охотников и рыболовов Александр Тюнин пояснил в разговоре с изданием "Банкфакс", что на местности, где остановились рабочие, водится много диких зверей. Кроме того, возможным началом работ недовольны и местные власти.

Отмечается, что сейчас золотодобытчикам осталось только получить разрешение у Минприроды.