Жителей Алтайского края предупреждают о резком ухудшении погоды

Метеорологи предупреждают жителей Алтайского края о том, что в ближайшие сутки в регионе сильно ухудшится погода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днем 4 июня и ночью 5 июня ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

"Лишь неделю назад мы стали очевидцами того, как "похозяйничал" ураган по территории Кытмановского района, когда огромные металлические конструкции разметало как консервные банки. Хорошо, что люди не пострадали", — напомнили в МЧС.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.