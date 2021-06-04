Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае

Под конец рабочей недели в Алтайском крае разыграются грозы, град и сильный ветер, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, сутки 4 июня и ночью 5 июня в южной части территории прогнозируются сложные погодные условия.

Ожидаются дожди, ливни, грозы и град. Также прогнозируется мощный ветер. Местами при грозах его порывы будут достигать скорости 28 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закреплённых конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.