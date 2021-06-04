Диетолог назвала напиток для очищения кишечника

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, что регулярное употребление кваса положительно сказывается на здоровье, в том числе и работе кишечника. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, напиток богат витаминами группы В, которые благоприятно сказываются на коже, волосах и нервной системе. Также в квасе много витаминов А, Е и аскорбиновой кислоты. А за счёт молочной и уксусной кислоты он хорошо утоляет жажду.

Кроме того, квас повышает аппетит, мягко очищает кишечник и в целом положительно влияет на пищеварение. Но пить такой продукт лучше умеренно – одной кружки за раз будет достаточно.