Два трамвая столкнулись в Барнауле

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова столкнулись два трамвая, движение электротранспорта уже восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в Telegram.

Уточняется, что авария произошла в 08:25, перекрёсток не поделили трамваи № 2 и 7. Обошлось без пострадавших.

На место оперативно выехали сотрудники "Горэлектротранса" во главе с заместителем директора по безопасности движения и инспекторы ГИБДД. Причина произошедшего устанавливается.