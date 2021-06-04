Два трамвая столкнулись в Барнауле

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова столкнулись два трамвая, движение электротранспорта уже восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в Telegram.
Уточняется, что авария произошла в 08:25, перекрёсток не поделили трамваи № 2 и 7. Обошлось без пострадавших.
На место оперативно выехали сотрудники "Горэлектротранса" во главе с заместителем директора по безопасности движения и инспекторы ГИБДД. Причина произошедшего устанавливается.
Комментарии
Осспииди, и эти туда же...
Как трамваи могут так столкнуться в 20-е годы XXI века? Неужели там не встроена автоматика, которая автоматически стопит двигатель, если впереди другой трамвай?
Татра Т3, какая автоматика?
Виктор, ты эти трамваи видел? Выпущены до революции еще, о каких защитах может идти речь )))