В барнаульских посёлках Затон и Ильича обезопасили электросети от паводка

В барнаульских посёлках Затон и Ильича на период паводка обезопасили электросети, ситуацию держат на контроле, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники Барнаульской сетевой компании смонтировали энергооборудование на высоте, позволяющей выдерживать наводнение до 750 см. На утро 4 июня уровень воды в Оби в районе Барнаула составлял 570 сантиметров выше нуля водомерного столба.

Из-за паводка в Затоне действует режим повышенной готовности. Бригады сетевой компании круглосуточно ведут дежурство и готовы оперативно отреагировать на резкий подъём воды. Всю необходимую технику и материалы подготовили заранее.

При достижении критического уровня воды специалисты отключат электроустановки потребителей. При его снижении электроснабжение потребителей будет сразу же восстановлено.