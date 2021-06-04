16-летний мотоциклист погиб под колёсами КамАЗа в Горном Алтае

Несовершеннолетний водитель мотоцикла погиб в ДТП на территории Кош-Агачского района, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Авария произошла 3 июня около 16:35 в селе Новый Бельтир. По предварительной информации правоохранителей, виновником случившегося стал мотоциклист.
"16-летний местный житель, управляя мотоциклом Racer РС 110, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ-5511 под управлением 54-летнего жителя села Кош-Агач, пользующегося преимущественным правом проезда", – уточнили в ведомстве.
Травмы, полученные подростком, оказались смертельными – он скончался до прибытия медиков.
Водителя грузовика проверили на состояние опьянения. Результаты анализов подтвердили, что мужчина был трезв.
По факту смертельного ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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