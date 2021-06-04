В Барнауле подвели итоги голосования за благоустройство территорий

Стали известны победители народного голосования в Барнауле по отбору городских объектов для благоустройства в 2022 году. Фотографию со списком победителей опубликовал на своей странице в Facebook депутат АКЗС и управляющий парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Всего в голосовании приняли участие свыше 70 тысяч человек. Из них 12 068 отдали предпочтение набережной Речного вокзала, 11 973 – парку "Юбилейный", 5018 – скверу Победы (ул. Новосибирская, 16в), 4177 – парку "Зеленый сквер" (площадь Октября), 4084 – аллее на улице Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов).

Также в число лидеров вошли Сиреневый бульвар (3793 голоса), парк "Центральный" (2217) и Демидовская площадь (1901).

Напомним, что в отборе участвовали всего 90 объектов из восьми городов Алтайского края. Работы по преображению территорий будут проводиться в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Из общего количества вариантов по итогу выберут только 15 мест, которые уже в следующем году преобразятся.

В 2021 году в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в Алтайском крае обновят 175 объектов в 42 муниципалитетах. Как сообщает региональный Минстрой, на формирование комфортной городской среды направили 687,8 млн рублей, из которых 663,4 млн выделили из федерального бюджета.

К работам уже приступили на 40 дворовых и 47 общественных территориях. Эти объекты находятся в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, Алейске, а также в Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново.