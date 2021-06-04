Группа "Черкизово" вложит 2,6 млрд рублей в развитие птицеводства на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор группы "Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о развитии в регионе птицеводческого кластера. Переговоры прошли на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы подписали соглашение о развитии подразделений компании <…> с целью последующего увеличения объёмов производства мяса птицы примерно в два раза от того уровня, который есть на сегодняшний день", – сказал Виктор Томенко.

Губернатор добавил, что взаимодействие с компанией продлится в течение пяти лет, краевые власти будут содействовать инвестору. Группа "Черкизово" намерена вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 млрд рублей и создать более 200 дополнительных рабочих мест. Также акционерное общество рассматривает вариант выращивания сельхозкультур на корм, так как сейчас закупать зерно приходится у других производителей.

Группа "Черкизово" в 2018 году приобрела птицефабрику "Алтайский бройлер". Это предприятие – крупнейший производитель мяса птицы в регионе и один из лидеров в СФО. За последние три года на нём провели реконструкцию.